Лоза обрушился на россиян из-за Шуфутинского 

По словам коллеги обоих Юрия Лозы, «3 сентября» — хорошая песня, придумать такую очень тяжело, а осмеять можно что угодно. Мемы, посвященные треку Шуфутинского, музыкант также оценивает невысоко.

Лоза назвал дурновкусными шутки, которые можно шутить раз в год, а тот факт, что шутить их продолжают, объяснил желанием всех крякнуть что-то по любому поводу, стремительным исчезновением таких поводов, а также хороших выдумщиков.