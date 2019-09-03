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Лоза обрушился на россиян из-за Шуфутинского 

Рамблер 21 минуту назад
Лоза обрушился на россиян из-за Шуфутинского
Фото: РИА Новости
«3 сентября» Михаила Шуфутинского — хорошая песня, а шутки о ней — дурновкусные, заявил РИА Новости Юрий Лоза.
«3 сентября» сочинили Игорь Крутой и Игорь Николаев, а Шуфутинский впервые исполнил в начале 1990-х. Пользователи интернета годами каждое 3 сентября шутят о «3 сентября» — о качестве самой композиции или, например, внешней схожести Шуфутинского с рэпером Риком Россом.
По словам коллеги обоих Юрия Лозы, «3 сентября» — хорошая песня, придумать такую очень тяжело, а осмеять можно что угодно. Мемы, посвященные треку Шуфутинского, музыкант также оценивает невысоко.
«Что это за мем, который можно использовать только раз в году?» — задался он вопросом.
Лоза назвал дурновкусными шутки, которые можно шутить раз в год, а тот факт, что шутить их продолжают, объяснил желанием всех крякнуть что-то по любому поводу, стремительным исчезновением таких поводов, а также хороших выдумщиков.
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Игорь Николаев , Игорь Крутой , Михаил Шуфутинский , РИА Новости
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