Жена официально подтвердила развод с Григорьевым-Аполлоновым

Накануне поклонников группы «Иванушки International» огорчила грустная новость. Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил порталу Teleprogramma.pro, что разводится с супругой Мариной Банковой. Теперь же о расставании с избранником рассказала сама Маша.

Девушка написала в Instagram, что благодарна мужу за детей и за прожитые вместе годы. Рыжего «Иванушку» она назвала добрым и позитивным человеком и отметила, что от всего сердца желает ему вновь найти личное счастье.

«Да, действительно, мы с Андреем разводимся. Так бывает, люди разводятся! Это наше общее решение!» — пишет Марина.

По ее словам, с Григорьевым-Аполлоновым она остается в хороших отношениях, считает его родным человеком и очень уважает. Экс-теннисистка попросила фанатов уважать и ее собственную личную жизнь.