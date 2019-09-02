Накануне поклонников группы «Иванушки International» огорчила грустная новость. Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил порталу Teleprogramma.pro, что разводится с супругой Мариной Банковой. Теперь же о расставании с избранником рассказала сама Маша.
Девушка написала в Instagram, что благодарна мужу за детей и за прожитые вместе годы. Рыжего «Иванушку» она назвала добрым и позитивным человеком и отметила, что от всего сердца желает ему вновь найти личное счастье.
«Да, действительно, мы с Андреем разводимся. Так бывает, люди разводятся! Это наше общее решение!» — пишет Марина.
По ее словам, с Григорьевым-Аполлоновым она остается в хороших отношениях, считает его родным человеком и очень уважает. Экс-теннисистка попросила фанатов уважать и ее собственную личную жизнь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добрый день! Я очень прошу уважать мою личную жизнь! Поэтому пишу один единственный пост на эту тему! Да действительно мы с Андреем разводимся (так бывает, люди разводятся)! Это наше общее решение! Я ему очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей. @apollonov_ag очень хороший, позитивный, добрый, человек, который делает очень-очень многих людей счастливыми и несет в себе огромное количество позитива и радости. Я искренне желаю ему счастья и уверена что он будет счастлив в личной жизни, так же как счастлив в своем творчестве, которое он от всего сердца дарит своим поклонницам и поклонникам! #peace #nocomments
Напомним, у пары двое совместных детей — 15-летний Иван и Артемий, которому в марте исполнилось 11 лет. О том, что супруги решили пожить отдельно друг от друга, стало известно в апреле этого года. Примерно в это же время Маша начала появляться на публике с новым возлюбленным, 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.