Знаменитости проигнорировали прощание с Числовым 

Звезды и поклонники проигнорировали прощание с актером Александром Числовым, пишет «Телепрограмма».
54-летний Числов скончался 29 августа в результате осложнений пневмонии. Болезнь была обнаружена у артиста за две недели до этого, когда он попал в больницу из-за затруднившегося дыхания. Пневмония оказалась запущенной.
На следующий день в Гильдии актеров кино сообщили, что прощание с Числовым состоится 2 сентября в 13:00 в Союзе кинематографистов России. По данным «Телепрограммы», оно стартовало вовремя, а присутствовали на нем мать актера, его племянник и не более 20 поклонников.
«Звездных друзей в зале почти не было», — отмечает издание.
В перечне знаменитостей, которые все-таки пришли проститься с коллегой, «Телепрограммой» упомянуты Денис Сердюков («Глухарь», «Легенда №17»), Оксана Сташенко («ДМБ», «Дальнобойщики») и Сергей Апрельский («Ворошиловский стрелок», «Бригада»).