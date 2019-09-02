Знаменитости проигнорировали прощание с Числовым

Звезды и поклонники проигнорировали прощание с актером Александром Числовым, пишет «Телепрограмма».

54-летний Числов скончался 29 августа в результате осложнений пневмонии. Болезнь была обнаружена у артиста за две недели до этого, когда он попал в больницу из-за затруднившегося дыхания. Пневмония оказалась запущенной.

На следующий день в Гильдии актеров кино сообщили, что прощание с Числовым состоится 2 сентября в 13:00 в Союзе кинематографистов России. По данным «Телепрограммы», оно стартовало вовремя, а присутствовали на нем мать актера, его племянник и не более 20 поклонников.