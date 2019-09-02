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Знаменитости проигнорировали прощание с Числовым 

Рамблер + ещё 2 5 часов назад
Знаменитости проигнорировали прощание с Числовым
Фото: Из К/с "Участок"
Звезды и поклонники проигнорировали прощание с актером Александром Числовым, пишет «Телепрограмма».
54-летний Числов скончался 29 августа в результате осложнений пневмонии. Болезнь была обнаружена у артиста за две недели до этого, когда он попал в больницу из-за затруднившегося дыхания. Пневмония оказалась запущенной.
На следующий день в Гильдии актеров кино сообщили, что прощание с Числовым состоится 2 сентября в 13:00 в Союзе кинематографистов России. По данным «Телепрограммы», оно стартовало вовремя, а присутствовали на нем мать актера, его племянник и не более 20 поклонников.
«Звездных друзей в зале почти не было», — отмечает издание.
В перечне знаменитостей, которые все-таки пришли проститься с коллегой, «Телепрограммой» упомянуты Денис Сердюков («Глухарь», «Легенда №17»), Оксана Сташенко («ДМБ», «Дальнобойщики») и Сергей Апрельский («Ворошиловский стрелок», «Бригада»).
Шоу-бизнес , Денис Сердюков , Сергей Апрельский , Оксана Сташенко
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