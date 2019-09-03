Поклонской дали неутешительный прогноз

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Сваха оценила перспективы Поклонской 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Наталье Поклонской будет сложно найти нового мужа, заявила радио «Говорит Москва» сваха Роза Сябитова.
В августе депутат Госдумы вышла замуж за Ивана Соловьева, на тот момент руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России. Вчера он объявил о расставании с Поклонской.
«Два лидера в одной семье — гремучая смесь», — объяснил он причину, себя назвав красивым, жену — очень красивой, себя — умным, жену — очень умной, себя — целеустремленным, жену — очень сильно целеустремленной.
Роза Сябитова, соведущая шоу «Давай поженимся», невысоко оценивает шансы парламентария выйти замуж вновь — она «возрастная» (39 лет), «наверняка еще и скандальная», а также успешная и, как следствие, требовательная.
Сябитова объяснила, что Поклонскую не устроит обычный — «не ворующий, не убивающий, зарабатывающий своим трудом» — мужчина, а успешного мужчину не устроит она сама.
«Мужчине зачем такие проблемы?» — задалась вопросом сваха, отметив, что сама никогда не берется за «такие случаи».
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Шоу-бизнес , Видео , Иван Соловьев , Роза Сябитова , Наталья Поклонская , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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