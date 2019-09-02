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Новикова предложила Корчевникову взять в жены свою 18-летнюю внучку 

Teleprogramma.pro + ещё 1 6 часов назад
Новикова предложила Корчевникову жениться на ее внучке
Фото: РИА Новости
Артистка Клара Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» предложила 37-летнему ведущему Борису Корчевникову взять в жены свою 18-летнюю внучку Анну. По словам юмористки, она очень хочет познакомиться с будущей женой ведущего.
«Боря — вы зануда! Вы меня пытаете на своей программе. Я чувствую себя как на костре», — сказала Новикова.
В то же время она отметила, что ее внучка Анна — очень избирательная девушка. Она учится на дизайнера.
«У нее очень хороший вкус. Я примерно знаю, сколько вам лет. Но ничего страшного не вижу. У меня тоже муж был старше меня намного лет. Мне очень хочется, Боря, устроить вашу личную жизнь», — сказала она.
Интересно, что Корчевников в ответ заметил, что Аня его любимое имя. После этого у Новиковой отпали последние сомнения, что ей нужно свести внучку с телеведущим.
«Хочу сказать вашей маме, чтобы она вас отпустила. Вы при ней буквально присохли. С этим нужно что-то делать. Боря мне очень симпатичен. Он хоть и ковыряется в кишках, но делает всегда это очень деликатно», — заявила она.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Клара Новикова
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