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Невеста Тимати рассказала, где будет рожать 

News.ru + ещё 5 4 часа назад
Невеста Тимати рассказала, где будет рожать
Фото: globallookpress.com
Беременная невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова практически всё лето провела у океана, а сейчас вернулась в Москву. Модель поделилась с подписчиками в Instagram, что в ближайшее время не планирует никаких поездок.
Решетова рассказала, что, несмотря на слухи о родах в США, рожать она собирается в России. По её словам, «другие варианты даже не рассматривались».
«Как я и говорила, роды будут в России, другой вариант даже не рассматривался. Поэтому «режим ждуна» активирован, больше никаких поездок у меня в ближайшее время не будет», — поделилась Решетова.
Невеста рэпера сейчас находится на восьмом месяце беременности. Модель отметила, что их малыш должен появиться на свет с 24 сентября до 22 октября.
Ранее News.ru писал, что бывшая невеста Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка рэпера от модели. По её словам, у пары должен родиться мальчик.
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Шоу-бизнес , Другое , Анастасия Решетова , Тимати , Москва , США
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