Невеста Тимати рассказала, где будет рожать

Беременная невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова практически всё лето провела у океана, а сейчас вернулась в Москву . Модель поделилась с подписчиками в Instagram, что в ближайшее время не планирует никаких поездок.

Решетова рассказала, что, несмотря на слухи о родах в США , рожать она собирается в России. По её словам, «другие варианты даже не рассматривались».

«Как я и говорила, роды будут в России, другой вариант даже не рассматривался. Поэтому «режим ждуна» активирован, больше никаких поездок у меня в ближайшее время не будет», — поделилась Решетова.

Невеста рэпера сейчас находится на восьмом месяце беременности. Модель отметила, что их малыш должен появиться на свет с 24 сентября до 22 октября.

Ранее News.ru писал, что бывшая невеста Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка рэпера от модели. По её словам, у пары должен родиться мальчик.