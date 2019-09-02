Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк

Заворотнюк разрешили ездить за границу

Прекращено производство по иску судебных приставов об ограничении выезда актрисы Анастасии Заворотнюк за рубеж. Об этом со ссылкой на пресс-службу Никулинского райсуда Москвы сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По данным издания, производство по административному иску прекращено в связи отказом от него.

«В ходе судебного заседания представителем Тропарево-Никулинского отдела судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве заявлен отказа от иска, отказ принят судом», — пояснил представитель пресс-службы.