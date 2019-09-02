Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк

Прекращено производство по иску судебных приставов об ограничении выезда актрисы Анастасии Заворотнюк за рубеж. Об этом со ссылкой на пресс-службу Никулинского райсуда Москвы сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По данным издания, производство по административному иску прекращено в связи отказом от него.
«В ходе судебного заседания представителем Тропарево-Никулинского отдела судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве заявлен отказа от иска, отказ принят судом», — пояснил представитель пресс-службы.
Ранее издание «СтарХит» сообщило, что почти семь лет назад актриса взяла валютный кредит на покупку земли в Подмосковье и только в 2018 году ей удалось подписать мировое соглашение с банком. Однако в суд обратились приставы Тропарево-Никулинского района, которые так и не получили от звезды исполнительский сбор в 1,6 миллиона рублей. Эта сумма накопилась за время судебных разбирательств, заявил один из адвокатов Заворотнюк.