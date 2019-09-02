Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк

Судебные приставы отказались от иска к актрисе Анастасии Заворотнюк , в котором просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 млн руб., сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Никулинского суда Москвы

Отказ был принят судом. Производство по административному иску Тропарево-Никулинского отдела службы судебных приставов по Москве было прекращено. Представители Заворотнюк ситуацию комментировать не стали.

Заворотнюк должна была заплатить 1,6 млн руб. исполнительского сбора — это штраф за невыплату другого долга актрисы, о котором ничего не известно. Сейчас на странице банка данных исполнительных производств на сайте ФССП информация о долге недоступна, что может означать, что артистка выплатила эту сумму.

Ранее директор Заворотнюк ответил на слухи о раке.