Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк 

Газета.Ru + ещё 11 8 часов назад
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Фото: Газета.Ru
Судебные приставы отказались от иска к актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 млн руб., сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Никулинского суда Москвы.
Отказ был принят судом. Производство по административному иску Тропарево-Никулинского отдела службы судебных приставов по Москве было прекращено. Представители Заворотнюк ситуацию комментировать не стали.
Заворотнюк должна была заплатить 1,6 млн руб. исполнительского сбора — это штраф за невыплату другого долга актрисы, о котором ничего не известно. Сейчас на странице банка данных исполнительных производств на сайте ФССП информация о долге недоступна, что может означать, что артистка выплатила эту сумму.
Ранее директор Заворотнюк ответил на слухи о раке.
Газета.Ru: последние новости
Жена Розенбаума высказалась о его госпитализации Жена Розенбаума высказалась о его госпитализации Продюсер рассказала о состоянии Розенбаума после операции Продюсер рассказала о состоянии Розенбаума после операции Тимати выполнил опасный трюк в море Тимати выполнил опасный трюк в море
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»23
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким2
Названа причина инсульта первого президента Крыма
Названа причина инсульта первого президента Крыма20
Пока вы не уснули: Жириновский назвал способ наказать Польшу
Пока вы не уснули: Жириновский назвал способ наказать Польшу27
Видео
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
02:57
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
Общество
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
02:54
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
В мире
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
00:05
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение