Жена рыжего «Иванушки» подала на развод

Супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина официально подала документы на развод. Иск рассматривается в Пресненском суде Москвы сообщает «СтарХит».

Андрей Григорьев-Апполонов в апреле рассказал в своем Instagram о кризисе в отношениях с женой, подчеркнув, что «разводиться они, конечно, не будут». Он также призвал поклонников уважать их с Марией личную жизнь и отметил, что их дети «будут безостановочно окружены заботой и любовью». При этом позднее стало известно, что супруга музыканта провела отпуск в компании баскетболиста Андрея Зубкова

По данным издания, первое заседание по бракоразводному процессу состоялось 20 августа, на нем супругам дали время на примирение. Однако уже 10 сентября, если жена Андрея Григорьева-Апполонова не изменит своего решения, супруги официально будут разведены.

При этом сыновья пары — 15-летний Иван и 11-летний Артемий, согласно статье, остались жить с отцом, но в любой момент, когда тот отправится на гастроли или они сами захотят, могут поехать к маме.