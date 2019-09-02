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Тимати выполнил опасный трюк в море 

Газета.Ru + ещё 1 10 часов назад
Тимати выполнил опасный трюк в море
Фото: РИА Новости
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) показал опасный трюк в открытом море.
Видео он показал у себя в инстаграме. В ролике Тимати прыгает с не управляемой никем яхты и плывет за ней на доске.
"Цена дубля, минус катер. Ошибаться не вариант. Дал задание нашим механикам, разработать блю-тус-пульт управления зажиганием). Валить в одного — сделано", — подписал экстремальное видео он.
"Вот прикол, если б ты упал и яхта уехала в свободное путешествие", "А вокруг тысячи камер и спасателей на лодках", "Это вам не на маршрутки цепляться зимой", — делятся впечатлениями фолловеры звезды.
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Шоу-бизнес , Тимати
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