Тимати выполнил опасный трюк в море

Рэпер Тимати ( Тимур Юнусов ) показал опасный трюк в открытом море.

Видео он показал у себя в инстаграме. В ролике Тимати прыгает с не управляемой никем яхты и плывет за ней на доске.

"Цена дубля, минус катер. Ошибаться не вариант. Дал задание нашим механикам, разработать блю-тус-пульт управления зажиганием). Валить в одного — сделано", — подписал экстремальное видео он.

"Вот прикол, если б ты упал и яхта уехала в свободное путешествие", "А вокруг тысячи камер и спасателей на лодках", "Это вам не на маршрутки цепляться зимой", — делятся впечатлениями фолловеры звезды.