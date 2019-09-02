Волочкова заговорила о свадьбе

Некоторое время назад бывшая прима-балерина Большого театра стала упоминать в своих соцсетях о появлении у нее возлюбленного, а недавно — даже публиковать снимки с разными частями его тела. При этом его имени она так и не назвала.

СтарХиту Волочкова рассказала, что ее возлюбленный — настоящий и прекрасный мужчина; что счастлива с ним; что их отношения длятся на протяжении девяти месяцев; что с недавних пор они живут вместе, а она даже стала задумываться о свадьбе, причем столь шикарной, что она вызовет у светской Москвы потрясение.

«Поражает факт, что его называют любовником», — добавила балерина.

Она посетовала, что любовниц альфонсов, а именно телеведущую Елену Николаеву , которая встречается с ее бывшим мужем Игорем Вдовиным , все называют их девушками.

Артистка балета назвала Николаеву девушкой легкого поведения, а также заявила, что та живет на ее деньги, объяснив это тем, что Вдовин до сих пор не вернул ей, Волочковой, долг в размере трех миллионов долларов.