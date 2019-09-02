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Волочкова задумалась о свадьбе с новым возлюбленным 

Ura.Ru 28 минут назад
Волочкова готовится к свадьбе
Фото: ТАСС
Балерина Анастасия Волочкова задумалась о замужестве с новым возлюбленным, сообщили СМИ.
«Балерина признается, что уже девять месяцев счастлива с возлюбленным и постепенно стала задумываться о том, чтобы устроить шикарную свадьбу, которая потрясет всю светскую Москву», — передает StarHit со ссылкой на слова Волочковой.
При этом личность бойфренда остается неизвестной.
Волочкова ранее заявляла, что мечтает о свадьбе, напоминает «Дни.ру». Позже она сообщала, что слухи об ее свадьбе преувеличены.
Волочкова — заслуженная артистка РФ. В 2003 году была уволена из Большого театра. После этого начала выступать с сольными проектами. Помимо танцевальной карьеры Волочкова пробует себя в качестве актрисы, модели и певицы. Известность в соцсетях приобрела благодаря откровенным публикациям. Ее «фирменный» шпагат вошел в Книгу рекордов России, напоминает «Национальная служба новостей».
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , StarHit , Москва
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