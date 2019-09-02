Жена Гафта рассказала о состоянии актера

7 августа актер перенес инсульт и был доставлен в больницу в Москве. В тот день его состояние оценивалось как удовлетворительное, а Остроумова заверила, что врачи делают все, что могут, но говорить о возвращении супруга на сцену театра Современник рано.

8 августа в соцсетях появились сведения о смерти артиста. Его жена и в Современнике это опровергли. 12-го Остроумова рассказала, что состояние Гафта стабильно, но к выписке он не готовится, а 22-го — что он выписан и переведен в реабилитационный центр, а его состояние все еще стабильное.

Сегодня, в день 84-летия Валентина Гафта, его супруга сообщила, что состояние Народного артиста РСФСР стабильное, нормальное, улучшается, но медленно. Она выразила надежду, что, «дай бог, по миллиметру» актер восстановится.