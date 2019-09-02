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Жена Гафта рассказала о состоянии актера 

Рамблер + ещё 1 5 часов назад
Валентин Гафт чувствует себя нормально, но может и не полностью восстановиться после инсульта, рассказала Телепрограмме его жена Ольга Остроумова.
7 августа актер перенес инсульт и был доставлен в больницу в Москве. В тот день его состояние оценивалось как удовлетворительное, а Остроумова заверила, что врачи делают все, что могут, но говорить о возвращении супруга на сцену театра Современник рано.
8 августа в соцсетях появились сведения о смерти артиста. Его жена и в Современнике это опровергли. 12-го Остроумова рассказала, что состояние Гафта стабильно, но к выписке он не готовится, а 22-го — что он выписан и переведен в реабилитационный центр, а его состояние все еще стабильное.
Сегодня, в день 84-летия Валентина Гафта, его супруга сообщила, что состояние Народного артиста РСФСР стабильное, нормальное, улучшается, но медленно. Она выразила надежду, что, «дай бог, по миллиметру» актер восстановится.
«Все почему-то думают, что за неделю произойдет резкое улучшение, но это нереально», — добавила Ольга Остроумова в беседе с "Комсомольской правдой", рассказав также, что реабилитационный центр, в котором находится Гафт, расположен в Московской области.
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Шоу-бизнес , Видео , Валентин Гафт , Ольга Остроумова , Комсомольская правда
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