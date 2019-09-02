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Валентину Гафту — 84! Состояние актера медленно, но улучшается 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Совсем недавно многие поклонники актера были обеспокоены тем, что он попал в больницу. Валентин Иосифович по-прежнему находится на лечении, однако, по слова его супруги, актрисы Ольги Остроумовой, которой мы позвонили в преддверии дня рождения артиста, его состояние медленно, но улучшается:
«Человек лежит в больнице, после инсульта. Ну, естественно, я принесу торт и отдам медсестрам. Вот и все. Стабильное у него состояние, нормальное. Дай Бог, по миллиметру, надеемся, что восстановится».
«Молитвы людей, которые его любят, помогут ему встать на ноги»
Мы знаем, что у Валентина Гафта много друзей среди артистов. Мы дозвонились до Светланы Крючковой, с которой у Гафта сложились очень теплые дружеские отношения, и спросили, что она хотела бы рассказать о своем друге и что пожелать ему в день рождения.
«Я с огорчением узнала о том, что Валечка Гафт, любимый нами всеми, в больнице оказался, — призналась Светлана Николаевна. — Мне, конечно, хочется, чтобы он был здоров. Чтобы судьба была милостива, и Бог был милостив к нему. Чтобы молитвы людей, которые любят его, ценят, уважают, и кому без него гораздо грустнее кажется жизнь, чтобы они помогли ему встать на ноги, чтобы он вернулся к творчеству. Мы всегда ждем — хоть две строчки, хоть четыре…».
«Он с возрастом стал писать гениальные стихи»
Тем, кто следит за творчеством Валентина Гафта, хорошо известно, что он не только артист, но и поэт.
«Он с возрастом стал писать гениальные стихи. На самом деле — гениальные! Я надеюсь, что они везде зафиксированы», — сказала нам Светлана Крючкова.
И продолжила со вздохом:
«Ну что сказать — человек не может жить триста лет, да и сто лет, собственно, не может. И, когда приближается определенный возраст, очень горько, очень больно. Но мы не можем ничем помочь, кроме любви своей и поддержки. Что я еще могу сказать — спаси и сохрани, чтобы все это прошло, чтобы он вернулся полноценным человеком к жизни и хоть немножечко еще бы пожил, хоть немножечко написал бы что-нибудь».
Мы спросили Светлану Николаевну — когда она впервые услышала стихи Гафта и какое впечатление они на нее произвели?
«Все знают, что Валечка писал эпиграммы. Я московская ученица, ученица Школы-студии МХАТ, он — актер театра «Современник», а «Современник» весь — из МХАТа… Конечно, мы знали, что он пишет эпиграммы, они нам очень нравились. Вроде бы так легко и достаточно легкомысленно, — но остроумно! Но вот слово «глубоко» как-то не употреблялось и даже не приходило на ум.
А потом так получилось, что мы с ним оказались партнерами на съемочной площадке фильма «Семейный дом». По сценарию мы были соседями по дачным участкам. И он играл замечательную смешную роль, — человека, который играет на баяне своим овощам, помидорам, баклажанам и так далее, и рассказывает, кто какую музыку любит. Он играл человека, который очень близко к земле, к природе, к естеству.
И вот, как только говорили: «Стоп!», Валя начинал мне читать стихи. Я слушала, открыв рот. Вот тогда меня и задело — очень сильно, очень глубоко они меня поразили. С тех пор я стараюсь, где только возможно, читать его стихи».
«Он великолепный актер, он — Личность!»
Возвращаясь к вопросу о здоровье артиста, Светлана Николаевна вспомнила о его юбилейном вечере, который проходил 4 года назад в Санкт-Петербурге:
«Четыре года назад был его вечер. Это был для меня трудный год, прямо скажем, потому что диагноз определенный мне поставили…».
Светлане Крючковой сообщили о диагнозе вечером, перед самым началом творческой встречи Гафта. Ей предложили срочно приехать в стационар, но актриса, подумав, решила отложить визит к медикам на следующий день, — ей очень не хотелось пропускать вечер любимого артиста, на который она с удовольствием привела своих детей.
«Конечно, это было невероятно интересно. Он великолепный актер, он — личность! Мне радостно было на том вечере, что мои дети видели его. Это очень важно, когда они видят таких людей и могут с ними сравнивать остальных. Уже планка выше гораздо, понимаете?».
Светлана Николаевна рассказала, что на тот вечер Валентин Иосифович прилетел нездоровым — в Москве к нему приезжала «скорая», но сразу после визита медиков он сел в самолет и прилетел в Санкт-Петербург:
«Прямо из аэропорта он — на сцену! Я говорю организаторам: «Вы хотя бы стакан чаю горячего с сахаром дайте человеку!». А еще поставили такой маленький журнальный столик, а Валечка же длинный… И он сидел, согнувшись, скрючившись, весь вечер! И когда я в конце уже подошла к нему на сцену, он мне тихо сказал: «Светочка, помоги мне встать». Я организаторов готова была убить просто — такое отношение к артисту!
Я считаю, это неправильно было — ехать в таком состоянии. Но, конечно, зрители его очень ждали, зал был полный. С другой стороны — это нас и поддерживает: наши зрители, понимание своей востребованности, понимание, что ты людям нужен. Это дает нам дополнительные силы.
От всего сердца, от всей души желаю ему сил — и физических, и душевных, очень надеюсь, что он встанет и будет еще писать, еще порадует нас».
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Шоу-бизнес , Видео , Валентин Гафт , Светлана Крючкова , Ольга Остроумова
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