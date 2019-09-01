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Публика в шоке: Вассерман обнародовал личные тайны 

Рамблер 4 часа назад
Публика в шоке: Вассерман обнародовал личные тайны
Фото: РИА Новости
Лера Кудрявцева пригласила в свою программу «Секрет на миллион» журналиста, телеведущего, участника и победителя интеллектуальных игр Анатолия Вассермана.
Правда, на этот раз темы разговора были сугубо специфическими и далекими от интеллектуальных дебатов.
Телеведущая выясняла, действительно ли Вассерман всю жизнь соблюдает целибат, что и было проверено на детекторе лжи.
Анатолий сообщил, что уже 50 лет живет без секса. Когда-то он дал такой обет, поспорив по юношеской глупости с сокурсником. «В моем нынешнем возрасте легко. Раньше было тяжеловато», — приводит его слова Z-aya.ru.
Публика также узнала, почему близкие скрывают свое родство со знаменитым эрудитом — как оказалось, всему виной разные политические взгляды.
Вассерман подробно рассказал и о долгой борьбе с онкологическим заболеванием, вследствие которого ему пришлось перенести несколько операций.
Как оказалось, известный журналист — нудист по убеждениям и в свое время много лет ходил в Одессе именно на нудистские пляжи, а сейчас, когда никого нет, любит разгуливать по дому голышом.
Вести домашнее хозяйство герой программы поручил приходящей домоправительнице, которая, кстати, художница, но, по словам Вассермана, получает у него зарплату, значительно превышающую доход от продажи своих картин.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Анатолий Вассерман , Лера Кудрявцева
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