Публика в шоке: Вассерман обнародовал личные тайны

Правда, на этот раз темы разговора были сугубо специфическими и далекими от интеллектуальных дебатов.

Телеведущая выясняла, действительно ли Вассерман всю жизнь соблюдает целибат, что и было проверено на детекторе лжи.

Анатолий сообщил, что уже 50 лет живет без секса. Когда-то он дал такой обет, поспорив по юношеской глупости с сокурсником. «В моем нынешнем возрасте легко. Раньше было тяжеловато», — приводит его слова Z-aya.ru.

Публика также узнала, почему близкие скрывают свое родство со знаменитым эрудитом — как оказалось, всему виной разные политические взгляды.

Вассерман подробно рассказал и о долгой борьбе с онкологическим заболеванием, вследствие которого ему пришлось перенести несколько операций.

Как оказалось, известный журналист — нудист по убеждениям и в свое время много лет ходил в Одессе именно на нудистские пляжи, а сейчас, когда никого нет, любит разгуливать по дому голышом.

Вести домашнее хозяйство герой программы поручил приходящей домоправительнице, которая, кстати, художница, но, по словам Вассермана, получает у него зарплату, значительно превышающую доход от продажи своих картин.