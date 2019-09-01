Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз

«Никаких проблем»: Валерия и Пригожин не в обиде на Наргиз

Наргиз прилюдно в своем инстаграме извинилась перед Валерией и Пригожиным за бестактные слова про «телочек в туфлях», которые прозвучали в ее интервью на телеканале.

Певица и продюсер тут же откликнулись, сообщив, что они прекрасно понимают, что произошла какая-то накладка, и ни о каких обидах речи быть не может.

«Вообще никаких проблем не вижу. Понимаю, что сейчас очень непростой период. Дай Бог сил все выдержать, уверена, Ваши преданные поклонники окажут самую горячую поддержку», — ответила Валерия в инстаграме.

Пригожин подчеркнул, что считает извинения Наргиз мужественным поступком, ведь она могла вообще не заострять внимание на этой досадной оговорке.