Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз

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«Никаких проблем»: Валерия и Пригожин не в обиде на Наргиз 

Рамблер 4 часа назад
Наргиз прилюдно в своем инстаграме извинилась перед Валерией и Пригожиным за бестактные слова про «телочек в туфлях», которые прозвучали в ее интервью на телеканале.
Наргиз извинилась перед Валерией
Певица и продюсер тут же откликнулись, сообщив, что они прекрасно понимают, что произошла какая-то накладка, и ни о каких обидах речи быть не может.
«Вообще никаких проблем не вижу. Понимаю, что сейчас очень непростой период. Дай Бог сил все выдержать, уверена, Ваши преданные поклонники окажут самую горячую поддержку», — ответила Валерия в инстаграме.
Пригожин подчеркнул, что считает извинения Наргиз мужественным поступком, ведь она могла вообще не заострять внимание на этой досадной оговорке.
«А тут, мне кажется, неосторожность была какая-то. Поэтому вопрос «телочки» это точно не про Валерию», — цитирует продюсера «360 tv».
Шоу-бизнес , Видео
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