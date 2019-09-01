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«Пожалуйста, остановись»: Воеводину просят молчать 

Рамблер 8 часов назад
«Пожалуйста, остановись»: Воеводину просят молчать
Фото: Instagram
Оксана Воеводина, судя по всему, до сих пор крайне болезненно переживает развод с бывшим королем Малайзии.
Подробности этой громкой истории до сих пор неизвестны публике.
И вот сегодня девушка выложила в инстаграме милый личный снимок с бывшим супругом.
«Знаю, что все очень хотят знать, что с нами произошло… Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить, потому что это больно», — сообщила Оксана в микроблоге.
Подписчики были заинтригованы, но продолжения не последовало. Зато, судя по постам на английском языке, малазийская публика не приняла чужестранку, и в данной ситуации держит сторону ее бывшего супруга.
«Пожалуйста, остановись», «Это личная фотография, которая должна быть конфиденциальной. Неуважительно начинать публиковать все личные моменты без согласия другой стороны», «Я думаю, это самая большая ошибка, которую султан когда-либо совершал, женившись на ком-то вроде тебя…».
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Шоу-бизнес , Оксана Воеводина , Малайзия
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