«Пожалуйста, остановись»: Воеводину просят молчать

Оксана Воеводина , судя по всему, до сих пор крайне болезненно переживает развод с бывшим королем Малайзии

Подробности этой громкой истории до сих пор неизвестны публике.

И вот сегодня девушка выложила в инстаграме милый личный снимок с бывшим супругом.

«Знаю, что все очень хотят знать, что с нами произошло… Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить, потому что это больно», — сообщила Оксана в микроблоге.

Подписчики были заинтригованы, но продолжения не последовало. Зато, судя по постам на английском языке, малазийская публика не приняла чужестранку, и в данной ситуации держит сторону ее бывшего супруга.