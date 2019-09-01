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Самбурская в роли «яжематери» залаяла на собак 

Рамблер 9 часов назад
Самбурская в роли «яжематери» залаяла на собак
Фото: РИА Новости
Неугомонная Наталья Самбурская в своем инстаграме разместила видеоролик, где предстала перед зрителями в роли крикливой «яжематери» с коляской, ненавидящей собак и собачников.
Актриса очень реалистично изобразила хамоватую молодую женщину, не стесняющуюся говорить гадости во всеуслышание. Она громко обсуждает проходящих мимо собак и их хозяев заодно, а потом, когда к ней якобы приближается не декоративная моська, а зверь посерьезнее, даже вскакивает на лавочку и сама лает на предполагаемого врага.
«Класс!», «Смешно, классно, жизненно», «Огонь», «Просто бомба», — подписчики высоко оценили мини-спектакль.
Шоу-бизнес
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