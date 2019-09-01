Самбурская в роли «яжематери» залаяла на собак

Неугомонная Наталья Самбурская в своем инстаграме разместила видеоролик, где предстала перед зрителями в роли крикливой «яжематери» с коляской, ненавидящей собак и собачников.

Актриса очень реалистично изобразила хамоватую молодую женщину, не стесняющуюся говорить гадости во всеуслышание. Она громко обсуждает проходящих мимо собак и их хозяев заодно, а потом, когда к ней якобы приближается не декоративная моська, а зверь посерьезнее, даже вскакивает на лавочку и сама лает на предполагаемого врага.