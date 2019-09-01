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Видео с ползущей Ивлеевой насмешило публику 

Рамблер 9 часов назад
Хорошая погода и хорошее настроение! Чего ж не подурачиться. Телеведущая выставила в своем инстаграме простенькое, но веселое видео, где она предстает перед зрителями в позе страуса, спрятавшего только голову.
Девушка вылезает из бассейна, ложится на бортик и довольно неловко с него сползает-переваливается вниз.
Камера продолжает работать, и в поле видимости зрителей остается только часть тела Насти — та, что в узеньком красном бикини. При этом она уточняет у оператора: «Меня же не видно?»
Оператор хохочет, заразительно смеется и сама героиня.
«Только задумалась о том, что давно не было видосов смешных.. придумала идею, осталось только снять! ну и вот видит бог, я пыталась! от души!», — написала Ивлеева в микроблоге
Видео за день набрало 3, 5 млн просмотров.
«Я сто миллионов тысяч раз пересмотрела уже», «Тюленьчиком ушёл человек», «Чисто я после нового года», «Когда пытаешься убежать от своих проблем», — веселятся фолловеры.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Видео
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