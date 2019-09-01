Видео с ползущей Ивлеевой насмешило публику

Хорошая погода и хорошее настроение! Чего ж не подурачиться. Телеведущая выставила в своем инстаграме простенькое, но веселое видео, где она предстает перед зрителями в позе страуса, спрятавшего только голову.

Девушка вылезает из бассейна, ложится на бортик и довольно неловко с него сползает-переваливается вниз.

Камера продолжает работать, и в поле видимости зрителей остается только часть тела Насти — та, что в узеньком красном бикини. При этом она уточняет у оператора: «Меня же не видно?»

Оператор хохочет, заразительно смеется и сама героиня.

«Только задумалась о том, что давно не было видосов смешных.. придумала идею, осталось только снять! ну и вот видит бог, я пыталась! от души!», — написала Ивлеева в микроблоге

Видео за день набрало 3, 5 млн просмотров.