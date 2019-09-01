«Что с Вами?»: поклонники переживают за Корчевникова

Публика связывает изменение внешнего вида продюсера православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова с возможными проблемами со здоровьем.

А тут еще телеведущий выставил в инстаграме фотографию, где он хоть и с коллегой по цеху — Андреем Малаховым , но не в телестудии, не на борту яхты и не за банкетным столом. Снимок подписан коротко: «На водах».

Корчевников с Малаховым с пластиковыми стаканчиками в руках запечатлены на фоне целебного источника в Пятигорске.

Поклонники взолнованы.