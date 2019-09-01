«Что с Вами?»: поклонники переживают за Корчевникова 

Публика связывает изменение внешнего вида продюсера православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова с возможными проблемами со здоровьем.
А тут еще телеведущий выставил в инстаграме фотографию, где он хоть и с коллегой по цеху — Андреем Малаховым, но не в телестудии, не на борту яхты и не за банкетным столом. Снимок подписан коротко: «На водах».
Корчевников с Малаховым с пластиковыми стаканчиками в руках запечатлены на фоне целебного источника в Пятигорске.
Поклонники взолнованы.
«О боже, что с вами?», «Борис, вас любят все телезрители. Только в вашей программе максимально такт и уважение к собеседнику. Всё по— домашнему, с любовью и каким— то необыкновенным теплом. Здоровья вам и только положительных эмоций. Вы такой один», «Мы очень любим Вас. Держитесь, у Вас будет все хорошо».