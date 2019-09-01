Сын Плющенко и Рудковской в школу ходить не будет

У шестилетнего Саши, или Гнома Гномыча, как ласково зовут его родители, очень своеобразное детство. Папа с мамой твердо намерены вылепить из сына будущего чемпиона, и поэтому малыш живет в буквально режиме «делу время — потехе час».

Его день расписан буквально по минутам, — сообщает Starhit.

Тренировки начинаются в 9:00. Затем в течение трех часов у Саши по плану разминка, выход на лед и занятия танцами. В 12:00 полтора часа перерыва на обед и сон. Спит Гном на раскладушке в тренерской комнате. Затем тренировка до 17 часов…

Тренирует мальчика сам папа.

Как видно, при таком плотном графике не остается времени на школьные занятия!

Рудковская рассказала, что они не планируют отдавать сына в школу. По ее словам, ребенок будет приписан к одному из учебных заведений, но только для того, чтобы отчитываться о пройденном материале и переходить из класса в класс. Остальное время он будет на домашнем обучении с репетиторами.

Нужно сказать, что система воспитания юного фигуриста в звездном семействе вызывает очень неоднозначную реакцию у публики. Некоторые поддерживают родителей.

«В любом случае это закалит его характер, он будет сильным, отличным спортсменом, труд и вера в себя сделают его чемпиона. Трудись малыш, ничего не даётся без труда и преодоления себя».

Но большинство все же переживают о том, что ребенок, по их мнению, лишен нормального детства и Гнома Гномыча принесли в жертву родительским амбициям.