Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу

Как и почти все звезды, да и не только звезды, Эвелина Бледанс выставляет в инстаграм фотоотчеты о своей жизни.

В этот понедельник ее сын Семен отправится первый раз в первый класс, а последние денечки звезда проводит с мальчиком в подмосковном отеле.

Мама с сыном гуляют в лесу, плавают в бассейне, качаются в гамаке — словом, отдыхают по полной.

А еще они катаются на велосипедах.

Эвелина решила запечатлеть велопрогулку на видео. Ехала актриса по абсолютно ровной дорожке, не быстро, но вдруг что-то пошло не так, двухколесное средство передвижения занесло и …звезда упала. Кстати, приземление было мягким — не на асфальт, а на газон, да и, как пишет сама пострадавшая в велокатастрофе, пригодились навыки сценического движения.

На следующий день Бледанс вновь отправилась кататься, правда, сменила велосипед.