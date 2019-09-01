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Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу 

Рамблер + ещё 1 11 часов назад
Как и почти все звезды, да и не только звезды, Эвелина Бледанс выставляет в инстаграм фотоотчеты о своей жизни.
В этот понедельник ее сын Семен отправится первый раз в первый класс, а последние денечки звезда проводит с мальчиком в подмосковном отеле.
Мама с сыном гуляют в лесу, плавают в бассейне, качаются в гамаке — словом, отдыхают по полной.
А еще они катаются на велосипедах.
Эвелина решила запечатлеть велопрогулку на видео. Ехала актриса по абсолютно ровной дорожке, не быстро, но вдруг что-то пошло не так, двухколесное средство передвижения занесло и …звезда упала. Кстати, приземление было мягким — не на асфальт, а на газон, да и, как пишет сама пострадавшая в велокатастрофе, пригодились навыки сценического движения.
На следующий день Бледанс вновь отправилась кататься, правда, сменила велосипед.
Шоу-бизнес , Видео , Эвелина Бледанс
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