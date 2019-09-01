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Мисс Москва о причинах своего развода: «Это больно» 

News.ru + ещё 6 7 часов назад
«Это больно». Мисс Москва о причинах своего развода
Фото: Instagram
Мисс Москва Оксана Воеводина более двух месяцев хранит молчание относительно своего развода с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Только сейчас она решила приоткрыть завесу тайны и поделилась своими переживаниями. На своей странице в Instagram модель призналась, что своим рассказом боится сделать больно тем, кому их история небезразлична.
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Знаю, что все очень хотят знать, что с нами произошло. Раньше я не была готова рассказать эту историю. Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить, потому что это больно, — написала она, сопроводив публикацию грустными смайлами.
Поклонники Оксаны неоднозначно восприняли её пост. Кто-то решил, что сообщение Оксаны пронизано грустью. По мнению пользователей, она сожалеет о расставании и до сих пор переживает разлад.
Какие бы предположения ни исходили от посторонних, держите всё за закрытой дверью. Желаю вам троим счастья до вечности, — написала одна из подписчиц.
Однако нашлись и те, кто предположил самое невероятное. Заметив, что снимок получился очень нежным и трогательным, подписчики решили, что влюблённые до сих пор вместе, однако по каким-то причинам не афишируют это.
Слухи о расставании пары появились в июле. Как сообщил адвокат экс-короля, причиной разлада в отношениях стала неверность Оксаны. Мухаммад V якобы заподозрил, что родившийся в мае этого года первенец не является его сыном. Сама Воеводина отвергла все обвинения и предложила сдать тест ДНК, писал News.ru.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Другое , Малайзия , Москва
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