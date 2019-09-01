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Викторию Боню не пустили в Лос-Анджелес 

Рамблер + ещё 1 7 часов назад
Викторию Боню не пустили в Лос-Анджелес
Фото: Instagram
На днях экс-звезда знаменитой телестройки заинтриговала публику, объявив, что больше не будет жить в Монако.
«Мы с дочкой переехали из Монако Конечно, это место всегда будет нашим вторым домом, мы постоянно будем сюда ездить, но жить мы теперь будем в другом месте… Кто-то уже догадывается где? Хочется вас помучить немного. Кто знает, куда мы переезжаем жить с дочкой?», — обратилась Виктория к подписчикам через инстаграм.
Фолловеры перебирали разные города мира, звучала и Москва. Но у Виктории были свои планы. И чуть позже написала уже о свершившемся факте.
Ну что, мои дорогие? Итак, мы переехали в Лондон! Для меня это шаг вперёд — крупный мегаполис с возможностями развития и самореализации. И, главное, именно здесь я смогу организовать дочери серьёзные занятия конным спортом, о чем она так мечтает! В Монако, к сожалению, это невозможно на должном уровне».
Молодая мама объяснила, почему до последнего момента скрывала пункт назначения.
«Я держала в секрете свой переезд, потому что ждала подтверждения от школы Анжелины, хотелось чтобы все было наверняка».
И все же почему именно Лондон? Боня по секрету призналась, что ей хотелось бы жить в Лос-Анджелесе, — пишут 7days.ru.
Однако Алекс Смерфит, отец Анжелины, не разрешил туда увозить ребенка. Он не готов к столь дальним путешествиям ради того, чтобы увидеть дочь. Виктории пришлось выбирать место жительства поближе.
Комментарии57
Шоу-бизнес , Виктория Боня , журнал "7 Дней" , Лос-Анджелес , Монако
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