Викторию Боню не пустили в Лос-Анджелес

На днях экс-звезда знаменитой телестройки заинтриговала публику, объявив, что больше не будет жить в Монако

«Мы с дочкой переехали из Монако Конечно, это место всегда будет нашим вторым домом, мы постоянно будем сюда ездить, но жить мы теперь будем в другом месте… Кто-то уже догадывается где? Хочется вас помучить немного. Кто знает, куда мы переезжаем жить с дочкой?», — обратилась Виктория к подписчикам через инстаграм.

Фолловеры перебирали разные города мира, звучала и Москва. Но у Виктории были свои планы. И чуть позже написала уже о свершившемся факте.

Ну что, мои дорогие? Итак, мы переехали в Лондон! Для меня это шаг вперёд — крупный мегаполис с возможностями развития и самореализации. И, главное, именно здесь я смогу организовать дочери серьёзные занятия конным спортом, о чем она так мечтает! В Монако, к сожалению, это невозможно на должном уровне».

Молодая мама объяснила, почему до последнего момента скрывала пункт назначения.

«Я держала в секрете свой переезд, потому что ждала подтверждения от школы Анжелины, хотелось чтобы все было наверняка».