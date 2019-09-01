«Давайте скинемся!»: фанаты хотят купить Бузовой одежду 

В сети активно обсуждают предложение одной из подписчиц инстаграма Ольги Бузовой, которая предложила всем поклонникам певицы скинуться и прикупить звезде немножко одежки.
Публике поднадоели ее сценические нано-наряды, метко прозванные «поющими трусами», и масла в огонь добавил новый образ Ольги «одинокий пиджачок».
В своем инстаграме девушка выложила фото: ночная Москва, речная гладь, борт ресторана на воде. И сама Бузова — с шикарными кудрями и в одиноком пиджачке, без юбки или брюк, пуговицы которого начинаются где-то в районе талии. Да, кружевной прозрачный бюстгальтер Ольги несомненно тоже хорош.
Это фото певица снабдила философским постом, где признавалась в любви к столице и к своим фанатам. Однако у фолловеров дело до философии не дошло — слишком больше впечатление произвел на них вид исполнительницы.
«Когда купила красивое белье, а показать некому», «Я бы и не против чтобы она в одном белье по москве ходила, или без него», «что ты надела на себя хоть бы футболку надела», «Пиджак надо было уже снять», «Давайте скинемся народ — Оленьке на одежду уже не хватает, маечку купим!»