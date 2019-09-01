Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Давайте скинемся!»: фанаты хотят купить Бузовой одежду 

Рамблер + ещё 1 10 часов назад
«Давайте скинемся!»: фанаты хотят купить Бузовой одежду
Фото: РИА Новости
В сети активно обсуждают предложение одной из подписчиц инстаграма Ольги Бузовой, которая предложила всем поклонникам певицы скинуться и прикупить звезде немножко одежки.
Публике поднадоели ее сценические нано-наряды, метко прозванные «поющими трусами», и масла в огонь добавил новый образ Ольги «одинокий пиджачок».
В своем инстаграме девушка выложила фото: ночная Москва, речная гладь, борт ресторана на воде. И сама Бузова — с шикарными кудрями и в одиноком пиджачке, без юбки или брюк, пуговицы которого начинаются где-то в районе талии. Да, кружевной прозрачный бюстгальтер Ольги несомненно тоже хорош.
Это фото певица снабдила философским постом, где признавалась в любви к столице и к своим фанатам. Однако у фолловеров дело до философии не дошло — слишком больше впечатление произвел на них вид исполнительницы.
«Когда купила красивое белье, а показать некому», «Я бы и не против чтобы она в одном белье по москве ходила, или без него», «что ты надела на себя хоть бы футболку надела», «Пиджак надо было уже снять», «Давайте скинемся народ — Оленьке на одежду уже не хватает, маечку купим!»
Комментарии3
Шоу-бизнес , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли причину для ядерной войны
США нашли причину для ядерной войны26
Премьер Грузии уходит с поста
Премьер Грузии уходит с поста3
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу219
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Российский альпинист пропал на Эльбрусе3
«Пришли солдаты и выставили нас из дома»
«Пришли солдаты и выставили нас из дома»7
Видео
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
00:33
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
Шоу-бизнес
В Беслане почтили память жертв теракта
01:02
В Беслане почтили память жертв теракта
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение