«Давайте скинемся!»: фанаты хотят купить Бузовой одежду

В сети активно обсуждают предложение одной из подписчиц инстаграма Ольги Бузовой, которая предложила всем поклонникам певицы скинуться и прикупить звезде немножко одежки.

Публике поднадоели ее сценические нано-наряды, метко прозванные «поющими трусами», и масла в огонь добавил новый образ Ольги «одинокий пиджачок».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 30 Авг 2019 в 11:41 PDT В своем инстаграме девушка выложила фото: ночная Москва , речная гладь, борт ресторана на воде. И сама Бузова — с шикарными кудрями и в одиноком пиджачке, без юбки или брюк, пуговицы которого начинаются где-то в районе талии. Да, кружевной прозрачный бюстгальтер Ольги несомненно тоже хорош.

Это фото певица снабдила философским постом, где признавалась в любви к столице и к своим фанатам. Однако у фолловеров дело до философии не дошло — слишком больше впечатление произвел на них вид исполнительницы.