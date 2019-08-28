Рынска решила завещать неродившегося ребенка

Божена Рынска собралась завещать своего неродившегося ребенка. Об этом она сама заявила в своем фейсбуке.

В воскресенье Рынска объявила, что заведет ребенка от скончавшегося мужа Игоря Малашенко . Сооснователь НТВ убил себя полгода назад, а его совместного с Рынской ребенка, здоровую девочку Евгению, уже вынашивает суррогатная мать.

В тот же день Рынска заявила, что у нее бывают приступы депрессии столь ужасные, что она боится быть утянутой на дно. В понедельник она повторила свои опасения, и поинтересовалась у друзей-юристов, как ей подстраховаться на случай психического срыва.

«Можно ли завещать ребенка?» — задалась она вопросом.

Рынска объяснила, что хочет знать, сможет ли назначить опекуна сама после своей смерти, а также упомянула, что назначила бы таковым свою подругу — обладательницу московской прописки, владелицу недвижимости и зарубежной компании.