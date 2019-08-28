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Рынска решила завещать неродившегося ребенка 

Рамблер 1 час назад
Рынска решила завещать неродившегося ребенка
Фото: Instagram
Божена Рынска собралась завещать своего неродившегося ребенка. Об этом она сама заявила в своем фейсбуке.
В воскресенье Рынска объявила, что заведет ребенка от скончавшегося мужа Игоря Малашенко. Сооснователь НТВ убил себя полгода назад, а его совместного с Рынской ребенка, здоровую девочку Евгению, уже вынашивает суррогатная мать.
В тот же день Рынска заявила, что у нее бывают приступы депрессии столь ужасные, что она боится быть утянутой на дно. В понедельник она повторила свои опасения, и поинтересовалась у друзей-юристов, как ей подстраховаться на случай психического срыва.
«Можно ли завещать ребенка?» — задалась она вопросом.
Рынска объяснила, что хочет знать, сможет ли назначить опекуна сама после своей смерти, а также упомянула, что назначила бы таковым свою подругу — обладательницу московской прописки, владелицу недвижимости и зарубежной компании.
«Насколько я понимаю в медицине, для этого ребенок должен вначале родиться», — прокомментировал один из знакомых Рынски, журналист Михаил Гохман, пожелав «Львовне» жить до 120 лет, а подобные вопросы задавать своему «офигенному» адвокату.
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Малашенко , НТВ
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