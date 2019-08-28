Власти захотели нанять Бузову

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.
Стало известно, как Бузова зарабатывает миллионы
"Мир очень сильно изменился, иногда у меня складывается впечатление, что мы ведем разговор таким, каким бы мы вели его 15 лет назад. Методические курсы, программы, учебники. … У Бузовой 15 миллионов подписчиков, мы должны, наверное, к человеку прийти. … Я знаю, что существует индустрия бьюти-блогеров и так далее", — сказал он на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
"Наверное, если это лидер общественного мнения, то это ответственный, думающий и патриотичный человек, наверное, если нужно, может какие-то им деньги заплатить. Если это прямой канал к мозгам 15 миллионов молодых мамаш? … Надо это использовать", — добавил он.
Акимов обратил внимание, что в продвижении такой важной темы как безопасность дорожного движения, особенно среди родителей, совсем не используются соцсети, хотя сегодня это очень популярный канал связи.
"У нас 95 миллионов пользователей социальных сетей, сегодня это слово ни разу не прозвучало, мы там не присутствуем со своей повесткой, вообще не присутствуем. Есть специальные стратегии, люди электропылесосы продают там каким-то хитрым способом, влияя на потребительские предпочтения людей, а мы жизни спасаем, у нас более высокая работа. Но если нужно на это деньги потратить — давайте потратим", — объяснил он.
Замглавы правительства поручил создать межведомственную рабочую группу и представить предложения по присутствию информации о безопасности на дорогах в современных каналах связи. Предложения он ожидает через два месяца.
Последние новости
Умерла девочка из России, пострадавшая в отеле Турции Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Комментарии12
Шоу-бизнес , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко отказал Польше ради Путина136
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла118
Названо число желающих присоединения к РФ донбассцев183
С SSJ 100 произошло новое серьезное ЧП123
Онищенко назвал органическую еду уделом богатых5
Видео
03:50
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
Происшествия
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
01:00
Власти захотели нанять Бузову
Шоу-бизнес
02:11
Гройсман опубликовал прощальное видеообращение
Украина В мире
00:36
Кудрявцевой вызвали скорую в Сочи
Шоу-бизнес
02:53
Лукашенко отказал Польше ради Путина
Политика
00:32
Названо число желающих присоединения к РФ донбассцев
В мире Украина
02:08
Погоня голого преступника за полицией попала на видео
Криминал В мире
01:23
«Маленький сосед»: глава Грузии поставила условия России
В мире Статьи
00:19
Москвич спас выбежавшего на шоссе котенка
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение