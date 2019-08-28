Стас Костюшкин назвал нелюбимую песню «Чай вдвоем»

Хоть певцу и не нравилась эта композиция, но ему приходилось бодро зажигать под нее на сцене.

Певец и телеведущий Стас Костюшкин вспомнил свою молодость в музыкальном дуэте «Чай вдвоем» и песню, которую никогда не любил. Он выложил в Instagram запись одного из выступлений группы на ТВ, на которой они с Денисом Клявером исполняют композицию «Сынок». Именно ее артист недолюбливал, хотя и сам не знает почему.

В комментариях поклонники Костюшкина стали писать, что им нравится эта песня, а еще больше — зажигательные танцы Станислава на сцене.

«Вот тебя колбасит», — прокомментировал певец Сергей Лазарев. Напомним, после 18 лет в составе «Чай вдвоем» Костюшкин начал сольную карьеру. Самым известным его хитом можно назвать «Женщина, я не танцую». 48-летний мужчина был женат три раза, сейчас у него подрастают трое сыновей. Он ведет здоровый образ жизни, является обладателем мощного накаченного тела и в новом образе совсем не сочетается со слащавыми песнями «Чай вдвоем».

какая у вас была любимая песня «Чай вдвоем»?