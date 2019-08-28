Мария Миронова сообщила о беременности

Актриса Мария Миронова опубликовала в сториз своего Instagram видео, на которых заметна ее беременность. Ролики демонстрируют, как артистка гуляет в обтягивающей живот белой футболке.

Также Миронова прокомментировала беременность в одном из постов.

«Какое же это чудное время в ожидании новой жизни», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам актрисы, в такие периоды время течет медленно, как в детстве.

«В какой то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьётся, хотя еще не родилась. И этот момент «здесь и сейчас» самый прекрасный и единственно настоящий», — заявила Миронова.

В комментарии «СтарХиту» Миронова заявила , что сейчас находится за границей.

«Пока я не в России. Бог даст, все разрешится, потом обо всем расскажу», — заявила она.

У 46-летней Мироновой есть сын от брака с бизнесменом Игорем Удаловым. Молодому человеку 27 лет, он также стал актером. С Удаловым Миронова рассталась около 20 лет назад.