Мария Миронова сообщила о беременности 

Актриса Мария Миронова опубликовала в сториз своего Instagram видео, на которых заметна ее беременность. Ролики демонстрируют, как артистка гуляет в обтягивающей живот белой футболке.
Также Миронова прокомментировала беременность в одном из постов.
«Какое же это чудное время в ожидании новой жизни», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По словам актрисы, в такие периоды время течет медленно, как в детстве.
«В какой то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьётся, хотя еще не родилась. И этот момент «здесь и сейчас» самый прекрасный и единственно настоящий», — заявила Миронова.
В комментарии «СтарХиту» Миронова заявила, что сейчас находится за границей.
«Пока я не в России. Бог даст, все разрешится, потом обо всем расскажу», — заявила она.
У 46-летней Мироновой есть сын от брака с бизнесменом Игорем Удаловым. Молодому человеку 27 лет, он также стал актером. С Удаловым Миронова рассталась около 20 лет назад.