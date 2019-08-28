Меньшиков вернулся к работе после слухов о госпитализации

Худрук театра им. Ермоловой Олег Меньшиков приступил к работе. Об этом РИА Новости сообщил сегодня представитель театра. Ранее появилась информация, что Олег Меньшиков попал в реанимацию. При этом в театре имени М. Н. Ермоловой «Московскому комсомольцу» заявили , что Олег Меньшиков «еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться», опровергнув слухи о реанимации. «Олег Евгеньевич приступил к работе в театре. Все давно нормально», — заявил сегодня представитель театра. В свою очередь коллеги Меньшикова высказали ранее «Комсомольской правде» мнение, что здоровье худрука театра им. Ермоловой могла подкосить смерть актрисы Александры Назаровой , с которой они не раз вместе появлялись на сцене. По словам актеров, подготовку к похоронам Назаровой полностью взял на себя театр и лично Олег Меньшиков, однако он не пришел на церемонию прощания.