Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меньшиков вернулся к работе после слухов о госпитализации 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Худрук театра им. Ермоловой Олег Меньшиков приступил к работе. Об этом РИА Новости сообщил сегодня представитель театра.
Ранее появилась информация, что Олег Меньшиков попал в реанимацию. При этом в театре имени М. Н. Ермоловой «Московскому комсомольцу» заявили, что Олег Меньшиков «еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться», опровергнув слухи о реанимации.
«Олег Евгеньевич приступил к работе в театре. Все давно нормально», — заявил сегодня представитель театра.
В свою очередь коллеги Меньшикова высказали ранее «Комсомольской правде» мнение, что здоровье худрука театра им. Ермоловой могла подкосить смерть актрисы Александры Назаровой, с которой они не раз вместе появлялись на сцене. По словам актеров, подготовку к похоронам Назаровой полностью взял на себя театр и лично Олег Меньшиков, однако он не пришел на церемонию прощания.
Шоу-бизнес , Александра Назарова , Олег Меньшиков , Московский комсомолец , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла24
С SSJ 100 произошло новое серьезное ЧП50
Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки233
Казаки решили наказать избитого ими россиянина139
Опубликована предсмертная переписка убитой депутатом жены24
Видео
03:50
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
Происшествия
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
01:23
«Маленький сосед»: глава Грузии поставила условия России
В мире Статьи
00:19
Москвич спас выбежавшего на шоссе котенка
Новости Москвы
00:59
Песков объяснил совпадение при покупке Путиным мороженого
Политика
00:43
Украинских журналистов избили в прямом эфире
Украина В мире
00:54
На Филиппинах произошел пожар на пароме
В мире Азия
00:48
Опубликована предсмертная переписка убитой депутатом жены
Происшествия
04:59
Пять новых островов появились в России
Наука Наука и техника
01:56
Трагедия в Новосибирске: число жертв возросло
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение