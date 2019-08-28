«Шпагаты мне прощайте»: Волочкова обратилась к подписчикам

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видеообращение к подписчикам, в котором иронично предложила им «простить ее за шпагаты» и пообещала продолжать их делать.

«Дорогие мои подписчики, это видео я решила записать просто так. Спасибо, что вы у меня есть. Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество гадостей от злых и завистливых людей», — заявила балерина.

Она также отметила, что хорошие люди ее «и так найдут» и пожелала всем «любви и радости».

«Давайте уметь прощать друг друга. Мои шпагаты мне прощайте. Я не перестану вас ими радовать, потому, что вы их очень любите», — иронично отметила Волочкова.

Она также призвала подписчиков — «оставаться людьми».