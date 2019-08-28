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«Шпагаты мне прощайте»: Волочкова обратилась к подписчикам 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видеообращение к подписчикам, в котором иронично предложила им «простить ее за шпагаты» и пообещала продолжать их делать.
«Дорогие мои подписчики, это видео я решила записать просто так. Спасибо, что вы у меня есть. Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество гадостей от злых и завистливых людей», — заявила балерина.
Она также отметила, что хорошие люди ее «и так найдут» и пожелала всем «любви и радости».
«Давайте уметь прощать друг друга. Мои шпагаты мне прощайте. Я не перестану вас ими радовать, потому, что вы их очень любите», — иронично отметила Волочкова.
Она также призвала подписчиков — «оставаться людьми».
Ранее балерина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» ответила «звездам шоу-бизнеса», которые не одобряют ее фото в купальниках. По данным Teleprogramma.pro, Анастасия Волочкова посоветовала критикам «привести свои телеса в порядок».
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Шоу-бизнес , Видео , Статьи , Анастасия Волочкова
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