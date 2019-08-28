«Старческий маразм»: Успенскую осудили за фото топлес

Новая фотография с пляжа, выложенная Любовью Успенской в Instagram, вызвала волну критики от поклонников, которые сочли, что певице не стоит загорать в одних трусах.

На фото, которое опубликовала певица, она лежит на животе, прикрывая лицо рукой. При этом из одежды на Успенской только красные трусы.

«Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо — прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла», — подписала фото певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники в комментариях к записи поспорили о том, стоит ли выкладывать подобные фото.

«Маразм крепчает! Уважающая, прежде всего, САМУ СЕБЯ женщина, никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в "развернутом виде", какая бы офигенная фигура не была! Ну нет в этом фото, ни уважения к себе, ни к людям, ни сексуальности, одна пошлота и старческий маразм!» — высказала свое мнение troy_nyashka

«Выглядите великолепно но на вашем была бы я такой всеми уважаемой и популярной я бы не стала бы показывать себя в таком облике», — подчеркнула pashaeva.arzu_.

Однако были и восторженные комментарии.

«Вот это фигура! Заглядение!» — написала lenavelsk27.

При этом часть пользователей выразила сомнение в том, что на фото действительно певица, а не ее дочь, а также обратила внимание на то, что женщина на фотографии лежит на покрывале.

«На таком покрывале? Любовь Успенская? Фотка сделана лет 20 назад», — считает olgaroza4486.