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«Старческий маразм»: Успенскую осудили за фото топлес 

Рамблер + ещё 1 40 минут назад
«Старческий маразм»: Успенскую осудили за фото топлес
Фото: Instagram
Новая фотография с пляжа, выложенная Любовью Успенской в Instagram, вызвала волну критики от поклонников, которые сочли, что певице не стоит загорать в одних трусах.
На фото, которое опубликовала певица, она лежит на животе, прикрывая лицо рукой. При этом из одежды на Успенской только красные трусы.
«Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо — прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла», — подписала фото певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Поклонники в комментариях к записи поспорили о том, стоит ли выкладывать подобные фото.
«Маразм крепчает! Уважающая, прежде всего, САМУ СЕБЯ женщина, никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в "развернутом виде", какая бы офигенная фигура не была! Ну нет в этом фото, ни уважения к себе, ни к людям, ни сексуальности, одна пошлота и старческий маразм!» — высказала свое мнение troy_nyashka
«Выглядите великолепно но на вашем была бы я такой всеми уважаемой и популярной я бы не стала бы показывать себя в таком облике», — подчеркнула pashaeva.arzu_.
Однако были и восторженные комментарии.
«Вот это фигура! Заглядение!» — написала lenavelsk27.
При этом часть пользователей выразила сомнение в том, что на фото действительно певица, а не ее дочь, а также обратила внимание на то, что женщина на фотографии лежит на покрывале.
«На таком покрывале? Любовь Успенская? Фотка сделана лет 20 назад», — считает olgaroza4486.
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