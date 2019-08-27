Катя Гордон возмутилась слухам о ее личной жизни

Звездный юрист и певица Катя Гордон опубликовала в Instagram ироничный пост. Очевидно, до бизнесвумен дошла порция слухов, которые ходят о ее личной жизни. 38-летняя женщина рассказала, что люди, которые ее не знают, распускают сплетни о том, с кем она спала, чем болеет, какие вещества употребляет. Она резко осудила тех, кто распускает слухи за спиной, признавшись, что терпеть не может таких личностей.

«Я общаюсь с пятью людьми по жизни и знать не знаю даже тех, с кем меня ссорят, сводят и разводят. Какие же вы, бабы дуры, и какие же вы, мужики, сплетники», — написала Гордон, выложив фото с неприличным жестом.

Своим подписчикам она тоже посоветовала не общаться с теми, кто обсуждает других людей за спиной.