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Катя Гордон возмутилась слухам о ее личной жизни 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
Звездный юрист и певица Катя Гордон опубликовала в Instagram ироничный пост. Очевидно, до бизнесвумен дошла порция слухов, которые ходят о ее личной жизни. 38-летняя женщина рассказала, что люди, которые ее не знают, распускают сплетни о том, с кем она спала, чем болеет, какие вещества употребляет. Она резко осудила тех, кто распускает слухи за спиной, признавшись, что терпеть не может таких личностей.
«Я общаюсь с пятью людьми по жизни и знать не знаю даже тех, с кем меня ссорят, сводят и разводят. Какие же вы, бабы дуры, и какие же вы, мужики, сплетники», — написала Гордон, выложив фото с неприличным жестом.
Своим подписчикам она тоже посоветовала не общаться с теми, кто обсуждает других людей за спиной.
Напомним, после брака с телеведущим Александром Гордоном Екатерина дважды выходила замуж за известного адвоката Сергея Жорина. Из-за громких судебных разбирательств со вторым мужем теперь она держит личную жизнь в тайне. Зато нередко публично комментирует чужие поступки.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Катя Гордон , Сергей Жорин , Александр Гордон
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