Лобода похвалилась «миллионом алых роз» от поклонника

Светлана Лобода в компании других знаменитостей принимает участие в мероприятиях конкурса «Новая волна» в Сочи . На фестивале артистка уже исполнила хит Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна», а накануне вновь напомнила о Примадонне поклонникам в Instagram.

На новом снимке в соцсети певица похвасталась букетом роз от поклонника. В кадре Светлана позирует, уютно устроившись в кресле, а рядом с ней на низком столике стоит огромная корзина с цветами.

«Миллион алых роз… из окна видишь ты», — процитировала Лобода знаменитую композицию Аллы Борисовны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram миллион алых роз… из окна видишь ты …🙆‍♀️ Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 27 Авг 2019 в 7:37 PDT Некоторые подписчики неоднозначно отнеслись к публикации звезды. Среди множества комплиментов, которые оставили комментаторы странички, появились сообщения о том, что певица «зазналась», сравнивая себя с Пугачевой.

«Ну, мы-то знаем, кто главная роза на фото», «Вы прекрасней всех роз на планете», «Спасибо Алле Борисовне за благословение», «Ну все. Возомнила себя примадонной. Браво!», «Ага, примадонна типа вторая, совсем зазналась», — пишут пользователи соцсети.

Напомним, ранее сама Алла Борисовна в шутку «благословила» Лободу петь для страны, продекламировав строчки из своей песни, после чего некоторые поклонники раскритиковали исполнительницу за «передачу титула по наследству».