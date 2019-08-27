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Музыкант L’One потребовал от лейбла Black Star 147 млн рублей 

360tv.ru + ещё 6 37 минут назад
Фото: Instagram
Репер L’One, настоящее имя которого Леван Горозия, собирается отсудить у лейбла Black Star и его владельца Тимати 147 миллионов рублей. Музыкант потребовал возместить ущерб в рамках разбирательств по авторским правам на свои композиции. Об этом сообщило информационное агентство Nation News со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Леван Горозия разорвал контракт с лейблом, поскольку заявил, что хочет сам писать музыку и снимать клипы. Однако после ухода репера из Black Star выяснилось, что ему вовсе не принадлежат права на записанные композиции. L’One не стал мириться с этим и подал в суд иск на лейбл Black Star с требованием выплатить ему 147 миллионов рублей.
Ранее лейбл покинули музыканты Егор Крид и Кристина Си, которые также были не согласны с условиями контракта Black Star. В разборках со звездами Тимати помогает генеральный директор и соучредитель лейбла Павел Курьянов, известный как Пашу.
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Комментарии
Шоу-бизнес , L " One , Крид , Тимати , Павел Курьянов
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