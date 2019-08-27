Музыкант L’One потребовал от лейбла Black Star 147 млн рублей

Репер L’One, настоящее имя которого Леван Горозия , собирается отсудить у лейбла Black Star и его владельца Тимати 147 миллионов рублей. Музыкант потребовал возместить ущерб в рамках разбирательств по авторским правам на свои композиции. Об этом сообщило информационное агентство Nation News со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Леван Горозия разорвал контракт с лейблом, поскольку заявил, что хочет сам писать музыку и снимать клипы. Однако после ухода репера из Black Star выяснилось, что ему вовсе не принадлежат права на записанные композиции. L’One не стал мириться с этим и подал в суд иск на лейбл Black Star с требованием выплатить ему 147 миллионов рублей.