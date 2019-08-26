«Правильно питается и худеет»: директор ответил на слухи о раке у Ротару

Концертный директор Софии Ротару опроверг слухи о том, что она страдает от онкологического заболевания. По его словам, у певицы со здоровьем все прекрасно.

Представитель народной артистки СССР Софии Ротару опроверг сообщения о том, что она лечится от онкологического заболевания. По словам ее концертного директора Сергея Лаврова, у певицы все со здоровьем нормально. Пугающие слухи о раке у 72-летней звезды появились в ходе минувшей недели после того, как один из пользователей сети, назвавшийся ее соседом, заявил, что Ротару якобы восстанавливается после тяжелых процедур у себя в крымском особняке.

«Никакого рака у Софии Михайловны нет, — заверил в ответ на это Лавров в интервью kp.ru. — В Крым Ротару в этом году, к сожалению, вообще не приезжала, хотя у нее есть там дача и бизнес. Ротару живет по-прежнему в Киеве

И если у нее есть какие-то медицинские процедуры, не связанные с выдуманным раком, то София Михайловна проходит их не в Крыму, а в Германии, в пригороде Франкфурта. Там обычно проводят полное обследование ее организма».

Кроме того, он раскрыл «секрет молодости» артистки: «У меня все спрашивают: почему София Михайловна так молодо выглядит? Она раз в год ездит на север Италии в одну из престижных клиник на очистку организма, на детокс-терапию. Там она правильно питается и худеет. Врачи составляют индивидуальное меню, подбирают витамины».

Как известно, 7 августа Ротару отметила свой 72-й день рождения. Дату, что примечательно, она якобы отметила — по словам одного из ее представителей, на которого ссылались СМИ — в Ялте вместе с семьей.

В минувшем июле в прессе обсуждалось, что Ротару резко обошлась с одним из поклонников, оттолкнув его после выступления на фестивале «Славянский базар в Витебске». В ходе того мероприятия певица исполнила три композиции («Давай устроим лето», «Я хочу танцевать с тобой» и «Одна калина»), после чего посвятила немалое время общению с фанатами, которые поочередно подносили звезде на сцену роскошные букеты, фотографировались с ней и брали автографы. Однако один из почитателей вывел артистку из себя, из-за чего она была вынуждена его толкнуть: мужчина якобы намеривался лизнуть исполнительницу в щеку. Согласно сведениям СМИ, этот фанат регулярно посещает выступления Ротару — и она уже успела его запомнить.

Ранее певица в интервью украинской прессе заверила, что давно не пользуется своей недвижимостью в Крыму. Об этом писал портал «Бимру». Отказаться от пребывания в местном имении артистка была вынуждена из-за политических обстоятельств. По словам певицы, она уехала оттуда еще до начала вооруженного конфликта в Донбассе. В связи с этим Ротару возмущается, когда находятся люди, убежденные в том, что она все еще живет в Крыму.

«Многие не знают, что я уже больше десяти лет живу в Киеве, я киевлянка. Мне часто задают вопрос: «А когда вы в Киев приедете?». Я говорю: «Ну как, я же киевлянка уже более десяти лет». Так что я этим горжусь», — заверила артистка.

При этом музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что Ротару на самом деле долгие годы живет на полуострове, поскольку у нее есть на это серьезные основания, а именно — тяжелое заболевание легких.

Недавно критик также раскритиковал новые плоды творчества Ротару после того, как она выступила на музыкальном фестивале, представив слушателям новую песню и пообещав, что это не последняя новинка, которую услышат поклонники этим летом. В разговоре с изданием «Собеседник» музыкальный эксперт отметил, что артистка «осталась в прошлом веке», а у ее новых работ нет малейшего шанса стать хитами. Соседов уверен в том, что вина в этом лежит на новых композиторах, с которыми Ротару сейчас работает.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.