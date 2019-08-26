Ксения Раппопорт ушла от мужа

По словам собеседника издания, еще в апреле 45-летняя актриса подала заявление о разводе с 39-летним ресторатором в 359-й судебный участок Басманного района Москвы.

«Ровно через месяц (Раппопорт. — Прим. ред.) стала свободной женщиной», — сообщил он.

Раппопорт и Борисов не афишировали ни свадьбу, ни жизнь в браке, ни развод. По данным прессы, актриса и ресторатор начали встречаться в 2014 году, а поженились в 2016-м. Ради Раппопорт Борисов бросил жену, художницу Марусю Севастьянову, которая младше его второй супруги на 15 лет, и 10-летнюю дочь.

Кроме того, ради возлюбленной ресторатор переехал из Москвы в Санкт-Петербург. Его бизнес по этой причине стал менее прибыльным.