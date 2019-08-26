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Ксения Раппопорт ушла от мужа 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ксения Раппопорт и Дмитрий Борисов развелись, рассказали СтарХиту в их окружении.
По словам собеседника издания, еще в апреле 45-летняя актриса подала заявление о разводе с 39-летним ресторатором в 359-й судебный участок Басманного района Москвы.
«Ровно через месяц (Раппопорт. — Прим. ред.) стала свободной женщиной», — сообщил он.
Раппопорт и Борисов не афишировали ни свадьбу, ни жизнь в браке, ни развод. По данным прессы, актриса и ресторатор начали встречаться в 2014 году, а поженились в 2016-м. Ради Раппопорт Борисов бросил жену, художницу Марусю Севастьянову, которая младше его второй супруги на 15 лет, и 10-летнюю дочь.
Кроме того, ради возлюбленной ресторатор переехал из Москвы в Санкт-Петербург. Его бизнес по этой причине стал менее прибыльным.
Ксения Раппопорт была замужем за бизнесменом Виктором Тарасовым. В браке с ним она родила дочь Аглаю. В браке — был он официальным или нет, не известно — с актером Юрием Колокольниковым Раппопорт родила дочь Софию.
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Виктор Тарасов , Юрий Колокольников , Ксения Раппопорт , StarHit
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