Анастасия Заворотнюк не стала бы сознательно запускать слухи о своей болезни, однако сложно предугадать действия других людей, заявили Teleprogramma.pro коллеги актрисы по сериалу «Моя прекрасная няня».
Об онкологическом заболевании, которое якобы выявили у Заворотнюк, ранее сообщил журнал «Тайны звезд». Издание высказало версию, что актриса заболела после процедуры ЭКО и рождения третьего ребенка. В свою очередь концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг слухи о раке мозга, которым якобы больна актриса.
Актер Сергей Жигунов также не поверил сообщениям о раке, якобы обнаруженном у Заворотнюк.
«Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя — человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернет относительно состояния своего здоровья. Она не такая», — заявил Жигунов.
В свою очередь подопечный Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», актер Павел Сердюк высказал мнение, что это личное дело артистки.
«Если она захочет говорить на эту тему, то расскажет сама. Зачем обсуждать, болен человек или нет? (…) Могла ли она это придумать? Я не знаю, как я сам завтра поступлю. Люди — такие существа, что предугадать их действия невозможно. Бог им судья», — подчеркнул он.
При этом актриса Ольга Прокофьева, сыгравшая в сериале Жанну Аркадьевну, отказалась прокомментировать изданию ситуацию с Заворотнюк.