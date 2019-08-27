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Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь 

Teleprogramma.pro + ещё 1 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Таинство состоялось еще в июне, и только сейчас родители решились показать снимки
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Таинство состоялось еще в начале лета, но родители по какой-то причине скрывали этот факт от поклонников и СМИ. Однако в фанатском блоге звезды появился первый кадр счастливой мамы со своей маленькой, уже крещенной, дочерью.
Как сообщает СтарХит, роль крестных родителей малышки на себя взяли Андрей Разыграев и сестра Кудрявцевой Оксана. Поздравить с таинством девочку и ее мать поспешили многочисленные друзья Леры.
Напомним, Маша — второй ребенок телеведущей. Сыну Жану Кудрявцевой скоро уже исполнится 30 лет. Отец Маши — 31–летний хоккеист Игорь Макаров. Они живут счастливо вместе около 6 лет, игнорируя колкие комментарии по поводу разницы в их возрасте.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Разыграев , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева
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