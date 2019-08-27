Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь

Таинство состоялось еще в июне, и только сейчас родители решились показать снимки

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Таинство состоялось еще в начале лета, но родители по какой-то причине скрывали этот факт от поклонников и СМИ. Однако в фанатском блоге звезды появился первый кадр счастливой мамы со своей маленькой, уже крещенной, дочерью.