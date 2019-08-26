Музыкальный критик заявил, что творческий ресурс Земфиры исчерпан

Музыкальный критик Сергей Соседов , считает, что у Земфиры наступил период затухания карьеры.

— Сейчас Земфира живет на остаточной волне, вершина ее успеха прошла довольно давно. Понятно, что отношение к ней уже не то, появились другие кумиры, — отметил он в комментарии Nation News.

По мнению Соседова, творческий ресурс Земфиры исчерпан, этим и обусловлено ее затяжное молчание — ей неинтересно перепевать старые композиции.

Критик добавил, что появление Земфиры на российской эстраде было феноменом: она создала новый поэтический язык, искренний и исповедальный.