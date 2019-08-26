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Музыкальный критик заявил, что творческий ресурс Земфиры исчерпан 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Музыкальный критик Сергей Соседов, считает, что у Земфиры наступил период затухания карьеры.
— Сейчас Земфира живет на остаточной волне, вершина ее успеха прошла довольно давно. Понятно, что отношение к ней уже не то, появились другие кумиры, — отметил он в комментарии Nation News.
По мнению Соседова, творческий ресурс Земфиры исчерпан, этим и обусловлено ее затяжное молчание — ей неинтересно перепевать старые композиции.
Критик добавил, что появление Земфиры на российской эстраде было феноменом: она создала новый поэтический язык, искренний и исповедальный.
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Шоу-бизнес , Сергей Соседов
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