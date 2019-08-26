Стал известен состав жюри шоу «Голос-8»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #Голос (@voice1tv) 26 Авг 2019 в 6:23 PDT Первый канал рассказал, кто займет кресла наставников в восьмом сезоне музыкального проекта "Голос".

"Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в "Голосе", у него свой взгляд на музыку и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания", — говорит продюсер "Голоса" Юрий Аксюта.

Через закрытые кастинги прошли 700 исполнителей, 120 человек были допущены к участию в "слепых прослушиваниях". Съемки нового сезона "Голоса" начнутся 27 августа, а в эфир шоу выйдет осенью.