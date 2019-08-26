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Стал известен состав жюри шоу «Голос-8» 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: @gagara1987
Первый канал рассказал, кто займет кресла наставников в восьмом сезоне музыкального проекта "Голос".
Судить и наставлять участников будут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также Валерий Сюткин, для которого участие в шоу будет дебютом.
"Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в "Голосе", у него свой взгляд на музыку и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания", — говорит продюсер "Голоса" Юрий Аксюта.
Через закрытые кастинги прошли 700 исполнителей, 120 человек были допущены к участию в "слепых прослушиваниях". Съемки нового сезона "Голоса" начнутся 27 августа, а в эфир шоу выйдет осенью.
Ведущим проекта снова станет Дмитрий Нагиев.
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