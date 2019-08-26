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Собчак назвала раздражающие россиян качества 

Рамблер 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак написала на своей странице в Instagram, что россияне не любят сочетания наглости и таланта в одном человеке.
Так Собчак прокомментировала интервью дизайнера Артемия Лебедева в интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «А поговорить?».
«Если человек просто талантлив, с этим многим людям тяжело справиться, но возможно», — отметила Собчак (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Если же вдобавок к таланту человек «циничен, рассудителен, высокомерен, нарциссичен и с юмором — то весь фейсбук бомбит не по-детски», заявила журналистка.
В заключение она сказала, что в этом интервью Лебедев «прекрасен».
В беседе с Шихман Лебедев рассказал, что записал ролик о «бегстве» из России, чтобы высмеять аргументы либералов. Он заявил, что его «бесят либеральные аргументы бездельников», заявляющих, что «сейчас все плохо».
По его мнению, эти люди приходят на акции протеста, пытаясь купить для себя «микроиндульгенцию»: им кажется, что они становятся «хорошими», приходя на митинг, хотя просто тратятся на проезд в метро и два часа стоят в толпе.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Артемий Лебедев
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