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Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Валерий Сюткин, впервые вошедший в жюри телевизионного шоу "Голос", пообещал помочь участникам раскрыть их сильные стороны, научить трудиться и выявить уникальность.
Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что наставниками в восьмом сезоне "Голоса" стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
"В этой программе я участвую впервые, буду оправдывать оказанное мне доверие. Будем отстаивать свою точку зрения на музыку, помогать молодым ребятам становиться уникальными, потому что хорошо поющих много, а уникальными становятся только те, кто продолжает работать. Будем учить участников труду, гипертрофировать их достоинства и прятать недостатки, сильные стороны раскрывать и помогать", — сказал Сюткин РИА Новости, добавив, что судить он будет справедливо.
Премьера сезона ожидается осенью, сообщили в пресс-службе. На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но лишь 120 человек были допущены к участию в "слепых прослушиваниях".
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Шоу-бизнес , Валерий Сюткин , Константин Меладзе , Сергей Шнуров , Полина Гагарина , РИА Новости
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