Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки

Музыкант Валерий Сюткин , впервые вошедший в жюри телевизионного шоу "Голос", пообещал помочь участникам раскрыть их сильные стороны, научить трудиться и выявить уникальность.

"В этой программе я участвую впервые, буду оправдывать оказанное мне доверие. Будем отстаивать свою точку зрения на музыку, помогать молодым ребятам становиться уникальными, потому что хорошо поющих много, а уникальными становятся только те, кто продолжает работать. Будем учить участников труду, гипертрофировать их достоинства и прятать недостатки, сильные стороны раскрывать и помогать", — сказал Сюткин РИА Новости, добавив, что судить он будет справедливо.

Премьера сезона ожидается осенью, сообщили в пресс-службе. На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но лишь 120 человек были допущены к участию в "слепых прослушиваниях".