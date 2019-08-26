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«Семья настояла»: Боярский рассказал о покупке новой машины 

Рамблер + ещё 1 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Известный актер Михаил Боярский сменил «Ниву» на Mercedes-Benz. Свое решение поменять машину актер объяснил давлением семьи и беспокойством за безопасность внуков, сообщает «СтарХит».
«Пришлось уступить членам семьи, потому что надоели эти постоянные упреки: «Все подумают, что ты крохобор», сколько лет можно ездить на «Ниве», ты же артист! Поэтому купил «Мерседес», но он самый скромный из тех, что я выбирал», — заявил Михаил Боярский.
Он также отметил, что часто возит внуков, а «Нива» была неудобной для детей.
«В «Ниву» коляска не поместится, ремень нельзя пристегнуть, а младшим внукам семь лет и семь месяцев. Когда мне доверяют их, я должен быть уверен в безопасности, чтобы их отпускали со мной без волнения», — подчеркнул актер.
По словам Боярского, он также редко меняет и вещи, которые носит, так как «ненавидит выбирать одежду».
Ранее Михаил Боярский стал наставником телевизионного музыкального шоу «Голос-60+». Согласно правилам шоу «Голос 60+», конкурс состоит из нескольких этапов, включая поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал.
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Шоу-бизнес , Михаил Боярский , StarHit
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