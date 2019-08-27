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Пугачева выбрала свою преемницу 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу. Соответствующее видео Лобода опубликовала в своем инстаграме.
В ролике Пугачева говорит: "Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени". При этом она указывает рукой на Лободу, которая начинает смеяться и закрывать лицо руками.
В комментарии к ролику Лобода поблагодарила Пугачеву за "благословление".
Поклонники Лободы отметили, что певица действительно заслужила право стать новой примадонной, а "благословление" Пугачевой это лишь подтвердило.
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Алла Пугачева
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