Пугачева выбрала свою преемницу

В ролике Пугачева говорит: "Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени". При этом она указывает рукой на Лободу, которая начинает смеяться и закрывать лицо руками.

В комментарии к ролику Лобода поблагодарила Пугачеву за "благословление".

Поклонники Лободы отметили, что певица действительно заслужила право стать новой примадонной, а "благословление" Пугачевой это лишь подтвердило.