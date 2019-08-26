Корикова заявила о своем замужестве

Актриса, звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова рассказала в своем Instagram, что наслаждается жизнью и удивила поклонников, упомянув мужа.

«Теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки) и много ещё чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом — такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой!» — написала актриса (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях к записи поклонники поздравили артистку с тем, что она обрела гармонию и отметили, что ей «нужен хороший, любящий мужчина».

«Передам мужу своему», — написала в ответ Корикова.

Однако актриса не стала отвечать на вопросы о том, кто стал ее супругом и когда именно она вышла замуж.

По данным "СтарХит" , представители Кориковой также отказались прокомментировать ситуацию.