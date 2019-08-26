Корикова заявила о своем замужестве 

Актриса, звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова рассказала в своем Instagram, что наслаждается жизнью и удивила поклонников, упомянув мужа.
«Теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки) и много ещё чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом — такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой!» — написала актриса (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
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Поймала себя на мысли во время сегодняшней прогулки…С 17 лет работала, сыграла столько разных героинь и положительных и отрицательных, молодых и возрастных. А теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть!Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки) и много ещё чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом -такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать!Пришло время для себя любимой!Спасибо Богу за все!🙏 #всемусвоевремя #счастьеесть #гармония #мысливслух #korikovaofficial #добройночи #всемдобра #🦋
В комментариях к записи поклонники поздравили артистку с тем, что она обрела гармонию и отметили, что ей «нужен хороший, любящий мужчина».
«Передам мужу своему», — написала в ответ Корикова.
Однако актриса не стала отвечать на вопросы о том, кто стал ее супругом и когда именно она вышла замуж.
По данным "СтарХит", представители Кориковой также отказались прокомментировать ситуацию.
«Она никуда не ходит и не будет ничего рассказывать», — заявили агенты.