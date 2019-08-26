Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения

"Любимый композитор и певица, будь счастлива! Скользи!", — написала она подруге.

Фанаты организовали красивую праздничную акцию на одной из смотровых площадок Москвы. Они танцевали под музыку любимой исполнительницы и развернули плакат с портретом певицы и поздравлением с днем рождения.