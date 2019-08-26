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Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в инстаграме поздравила Земфиру с 43-летием, назвав ее любимым композитором и певицей.
"Любимый композитор и певица, будь счастлива! Скользи!", — написала она подруге.
Фанаты организовали красивую праздничную акцию на одной из смотровых площадок Москвы. Они танцевали под музыку любимой исполнительницы и развернули плакат с портретом певицы и поздравлением с днем рождения.
"Мы желаем, чтобы вы всегда ощущали ту любовь, уважение и трепет, которые так много людей чувствуют каждый день. Будьте счастливы! Мы очень любим вас, и это навсегда", — написали поклонники рок-звезды на странице в инстаграме ее фан-клуба.
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Шоу-бизнес , Рената Литвинова
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