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Алтайский депутат «выписал» Си Си Кетч на юбилей жены 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Известная в 80-х годах прошлого века певица Си Си Кетч побывала на Алтае. Здесь она стала приглашенной звездой на частной вечеринке депутата краевого заксобрания коммуниста Владимира Попова. Выступление звезды стало недешевым подарком политика для его супруги, которая накануне отметила свое 55-летие.
По информации Telegram-канала «Барнаульский нытик» торжество прошло в шатре «Монблан» на горнолыжном комплексе «Авальман» в Барнауле. Примечательно также то, что еще в июне на свое 60-летие парламентарий приглашал в ведущие звездного шоумена Ивана Урганта.
Между тем, алтайский «Московский комсомолец» порассуждал на предмет того, из каких средств оплачивался этот аттракцион невиданной щедрости, ведь согласно декларациям о доходах, в прошлом году депутат АКЗС заработал 902 тысячи рублей, а его супруга и до семисот не дотянула.
Издание напоминает, что Владимир Попов в команде Михаила Евдокимова занимал пост вице-губернатора по аграрным вопросам, позже был главой из районов Алтайского края, а теперь — депутат регионального парламента.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Евдокимов , Иван Ургант , Владимир Попов , Московский комсомолец , Алтай
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