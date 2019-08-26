Басков «зацепил» на вечер Лолиту и Аллегрову

Певец Николай Басков в своем Instagram разместил совместный снимок с Лолитой Милявской и Ириной Аллегровой, пожаловавшись, что никак не может выбрать из «девчонок на вечер».

«Зацепил на вечер девчонок, брюнетку и блондинку, не знаю какую выбрать… похоже мне повезло», — написал Николай Басков (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Пользователи соцсети заверили певца, что ему действительно повезло, иронично отметив, что можно «подбросить монетку».

«Ох Николай вам и правда повезло))) Девчонки обе хороши))», — написала javatta1.

«Похоже надо будет выбрать шатенку, чтоб ей обидно не было. Потому что этих ты хоть обнял)) Классное фото Николай!», — отметила tanechkaosobennaia.