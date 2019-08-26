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Басков «зацепил» на вечер Лолиту и Аллегрову 

Рамблер + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Певец Николай Басков в своем Instagram разместил совместный снимок с Лолитой Милявской и Ириной Аллегровой, пожаловавшись, что никак не может выбрать из «девчонок на вечер».
«Зацепил на вечер девчонок, брюнетку и блондинку, не знаю какую выбрать… похоже мне повезло», — написал Николай Басков (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).
Пользователи соцсети заверили певца, что ему действительно повезло, иронично отметив, что можно «подбросить монетку».
«Ох Николай вам и правда повезло))) Девчонки обе хороши))», — написала javatta1.
«Похоже надо будет выбрать шатенку, чтоб ей обидно не было. Потому что этих ты хоть обнял)) Классное фото Николай!», — отметила tanechkaosobennaia.
Были и более интересные советы. Так, Баскову, чтобы не ошибиться, предложили выбрать Филиппа Киркорова.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Лолита Милявская , Николай Басков
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