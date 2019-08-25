«За такое морду бьют»: Шейнин о слухах про Меньшикова

Олег Меньшиков лежит в больнице. В средствах массовой информации прозвучало, что причина госпитализации известного артиста — проблемы с алкоголем.

Однако коллеги вступились за репутацию художественного руководителя театра Ермоловой. Заявление о недостоверности такой информации уже звучат в прессе. Не мог остаться в стороне и актер театра Алексей Шейнин

«Тот, кто пишет, что Меньшиков пьет, хоть раз видел его пьяным? Я вот за все время — ни разу. Он даже чуть выпившим себе появиться не позволял. А тут пошли, видите ли, слухи, что у него запои. Недавно говорили с Галиной Боголюбовой, нашим завлитом, так вот она общается с ним довольно плотно и разговаривала с ним в полдесятого вечера, еще до того, как он попал в больницу. И она рассказывала, что он сам пошел на капельницу, потому что почувствовал какую-то слабость в организме. Но и вообще последние пару дней чувствовал себя неважно. И имеет на это право в свои годы», — цитирует его слова Teleprogramma.pro.

Коллега Меньшикова гневно обратился к тем, кто, по его мнению, распространяет скверные слухи.

«Вообще-то, говоря по-мужски, за такое морду бьют. Так что не надо придумывать того, чего нет».

Меньшиков уже семь лет руководит театром, при этом и сам выходит на сцену. По словам его коллег, Олег Евгеньевич — человек очень дисциплинированный и при этом глубоко переживающий за успех постановок и развитие театра. В последнее время актер, как говорят, действительно чувствовал себя не очень хорошо.