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«За такое морду бьют»: Шейнин о слухах про Меньшикова 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Олег Меньшиков лежит в больнице. В средствах массовой информации прозвучало, что причина госпитализации известного артиста — проблемы с алкоголем.
Однако коллеги вступились за репутацию художественного руководителя театра Ермоловой. Заявление о недостоверности такой информации уже звучат в прессе. Не мог остаться в стороне и актер театра Алексей Шейнин.
«Тот, кто пишет, что Меньшиков пьет, хоть раз видел его пьяным? Я вот за все время — ни разу. Он даже чуть выпившим себе появиться не позволял. А тут пошли, видите ли, слухи, что у него запои. Недавно говорили с Галиной Боголюбовой, нашим завлитом, так вот она общается с ним довольно плотно и разговаривала с ним в полдесятого вечера, еще до того, как он попал в больницу. И она рассказывала, что он сам пошел на капельницу, потому что почувствовал какую-то слабость в организме. Но и вообще последние пару дней чувствовал себя неважно. И имеет на это право в свои годы», — цитирует его слова Teleprogramma.pro.
Коллега Меньшикова гневно обратился к тем, кто, по его мнению, распространяет скверные слухи.
«Вообще-то, говоря по-мужски, за такое морду бьют. Так что не надо придумывать того, чего нет».
Меньшиков уже семь лет руководит театром, при этом и сам выходит на сцену. По словам его коллег, Олег Евгеньевич — человек очень дисциплинированный и при этом глубоко переживающий за успех постановок и развитие театра. В последнее время актер, как говорят, действительно чувствовал себя не очень хорошо.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Алексей Шейнин , Олег Меньшиков
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